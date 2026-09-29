SJL: asesinan a balazos a dos jóvenes cuando remolcaban un auto

Dos jóvenes fueron asesinados a balazos en plena vía pública frente cuando remolcaban un auto. El hecho ocurrió en un parque ubicado en el asentamiento humano Canto Chico, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según informó RPP Noticias, los vecinos contaron que las víctimas se encontraban estacionando la unidad con una grúa cuando fueron interceptadas por sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta.

Ambos jóvenes, que resultaron gravemente heridos, fueron llevados de emergencia hasta el Hospital de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

Diligencias policiales e hipótesis de familiares

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la zona donde ocurrió el ataque y acordonaron el lugar para recoger las evidencias encontradas y realizar las diligencias correspondientes del caso.

Familiares de uno de los jóvenes señalaron que los atacantes se habrían equivocado de objetivo, versión que deberá ser corroborada o descartada por las investigaciones policiales. Una testigo señaló que "Cuando han visto que no era él, han ido por el otro chico, pero no sabían; y cuando han visto que no, como que no eran, se han corrido".