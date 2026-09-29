Conciertos de BTS en Lima: MML supervisará seguridad del estadio de San Marcos

Cinco gerencias de la MML participarán en las inspecciones y revisarán infraestructura, rutas de evacuación, instalaciones eléctricas y orden externo.

A pocos días de los conciertos de BTS en Lima, el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) será sometido a tres inspecciones de seguridad.

La Municipalidad Metropolitana de Lima busca verificar que el recinto y sus alrededores cuenten con las condiciones necesarias para recibir las presentaciones programadas para los días 7, 9 y 10 de octubre.

Esta medida busca garantizar la seguridad de los asistentes ante la masiva demanda generada por los conciertos y evitar que se repitan situaciones como la ocurrida durante el último concierto de Robbie Williams, donde se reportaron problemas relacionados con el acceso y las condiciones de seguridad del recinto.

REVISIÓN PREVIO A LOS CONCIERTOS

Las inspecciones programadas estarán a cargo de cinco gerencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Entre ellas, Gestión de Riesgos supervisará las condiciones de la parte interna del recinto; Seguridad Ciudadana estará a cargo del orden; mientras que Fiscalización y Control verificará los aspectos relacionados con el comercio ambulatorio. Las demás áreas participarán en la evaluación de las condiciones generales del evento.

Asimismo, las autoridades supervisarán el correcto desarrollo del espectáculo, incluyendo el armado de la infraestructura, las instalaciones eléctricas, las rutas de evacuación y las pruebas de sonido, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para los asistentes.