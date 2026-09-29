Más de 10 mil instituciones públicas y privadas serán habilitadas para votación del viernes 2 al lunes 5 de octubre.

El Ministerio de Educación (Minedu) pondrá a disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) un total de 10 728 instituciones educativas públicas y privadas para el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el domingo 4 de octubre.

Los colegios serán entregados a la ONPE desde las 4 p. m. del viernes 2 de octubre hasta las 6 p. m. del lunes 5 de octubre, a fin de garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento de los locales de votación en todo el país.

La medida permitirá que miles de ciudadanos acudan a las instituciones educativas habilitadas para ejercer su derecho al voto durante la jornada electoral.

El Minedu comunicó oportunamente esta disposición a las direcciones y gerencias regionales de Educación (DRE/GRE) y a las unidades de gestión educativa local (UGEL), a fin de que adopten las medidas necesarias para garantizar la entrega de los colegios designados como locales de votación y la continuidad del servicio educativo.

Los directores de las instituciones educativas designadas brindarán las facilidades necesarias para el funcionamiento de los locales de votación y verificarán que los ambientes sean devueltos en las mismas condiciones en las que fueron entregados.

CLASES SERÁN RECUPERADAS

Las DRE/GRE y UGEL adoptarán las medidas organizativas y pedagógicas necesarias para garantizar la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de los periodos efectivos de labor escolar.

En las instituciones educativas puestas a disposición de la ONPE, las horas efectivas de clases deberán ser recuperadas de manera obligatoria y presencial, de acuerdo con las disposiciones correspondientes.

El Minedu garantiza la entrega oportuna de los locales de votación y el cumplimiento de los periodos lectivos establecidos para los estudiantes.



