Ministro de Educación resalta orden, disciplina y valores en colegio de Ciudad Pachacútec, Ventanilla

El ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, resaltó el orden, la disciplina y la formación de escolares con sólidos valores en la institución educativa COPRODELI San Francisco Solano, un colegio público de gestión privada que brinda servicios educativos de excelencia a niñas, niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad en Ciudad Pachacútec, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao.

“Este colegio es un modelo de gestión educativa exitosa con la participación activa de los padres de familia. Destaco el acompañamiento que existe en diversos ámbitos de la vida del estudiante, la educación en valores y la excelencia pedagógica que ha llevado al colegio a ser un referente en la región Callao”, afirmó el ministro Chang.

Acompañado del padre Miguel Ranera, promotor; de Elsa Ortiz, directora del plantel, y de la senadora Karla Schaefer, el ministro recorrió las aulas escolares y fue informado de la visión que tiene el colegio para formar ciudadanos autónomos, con personalidades sanas, positivas, socialmente responsables y con un fuerte espíritu emprendedor, capaces de romper el círculo de la pobreza y la exclusión social.

La directora indicó que los estudiantes tienen diariamente un horario de lectura y esa práctica se refleja en los resultados históricos de la Evaluación Censal Escolar (ECE) de la región Callao. La enseñanza también fortalece el razonamiento lógico matemático de tal manera que ha posicionado al colegio Juan Francisco Solano en los primeros puestos a nivel regional.

El ministro José Chang felicitó al promotor y subrayó la importancia del liderazgo en la dirección de un colegio para establecer un sistema de armonía, respeto y sana convivencia entre estudiantes, docentes, directores y personal administrativo en una institución educativa. Dijo que el colegio San Francisco Solano es un ejemplo que debe ser replicado y que su mérito es trabajar en zonas de extrema vulnerabilidad.