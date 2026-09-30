Chorrillos: atacan a balazos restaurante de comida selvática y huyen en moto

Los proyectiles impactaron en la puerta y la ventana del negocio.

La ola de inseguridad continúa sembrando zozobra entre los ciudadanos. Esta vez, desconocidos a bordo de una motocicleta atacaron a balazos la fachada de un restaurante de comida selvática ubicado en el cruce de la avenida José Antonio Lavalle y la calle Machupichu, en Chorrillos.

ASÍ FUE EL ATAQUE AL NEGOCIO

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, los criminales llegaron hasta el frontis del negocio, que se encontraba cerrado, y dispararon en tres oportunidades. Tras el ataque, escaparon con rumbo desconocido.

Aunque al momento de los disparos había transeúntes en la zona, afortunadamente no se registraron heridos ni fallecidos. Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para iniciar las investigaciones.

Este nuevo caso de inseguridad ha desatado la preocupación entre los propietarios y trabajadores del negocio, quienes pidieron a los efectivos de la PNP realizar las diligencias necesarias para localizar a los atacantes. Cabe mencionar que los disparos ocasionaron daños en la puerta y la ventana del establecimiento.