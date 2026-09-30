Astudillo destaca labores de la PNP frente al crimen y reconoce a dos suboficiales

El titular resaltó la capacidad de respuesta de la Policía frente a la criminalidad y afirmó que la institución mantiene su compromiso de combatir estos hechos.

Durante una ceremonia en la que reconoció a dos suboficiales que participaron en el rescate de un ciudadano, el ministro del Interior, César Astudillo, destacó la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las labores de inteligencia .

Durante su discurso, el titular del Mininter resaltó el trabajo de los agentes frente a la criminalidad y afirmó que la institución policial mantiene su capacidad de respuesta ante estos hechos. “Nuestra Policía nunca ha perdido contra el crimen, jamás, y no lo va a hacer. Ustedes son el pueblo uniformado, su primera línea y su garantía”, expresó.

RECONOCEN A SUBOFICIALES

Los agentes Abraham Ananías Llashag Loayza y Cristhian Junior Sánchez Pineda recibieron excepcionalmente el grado de suboficial de primera de Armas y suboficial de primera de Servicios, respectivamente.

El reconocimiento por la intervención de rescate, fue otorgado bajo la causal de “Acción distinguida”, mediante la Resolución Directoral N.° 009164-2026-DIRREHUM-PNP.