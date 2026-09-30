Vía Expresa Grau se prepara para operar: Emape realizará pruebas con buses

Las pruebas permitirán evaluar la infraestructura, estaciones y sistemas tecnológicos del corredor antes del inicio de sus operaciones.

La Vía Expresa Grau se prepara para ingresar a una nueva etapa antes de iniciar sus operaciones. Emape anunció que el corredor será sometido a una serie de pruebas para verificar las condiciones de su infraestructura y comprobar el correcto funcionamiento de los servicios que utilizarán esta nueva conexión vial.

Las pruebas comenzarán este jueves 1 de octubre y se extenderán hasta el martes 6 de octubre, desde las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, con recorridos controlados de buses durante seis días.

Durante esta primera fase participarán dos buses por día, que realizarán salidas cada 20 minutos y circularán en ambos sentidos. El recorrido habilitado conectará la Estación Central con Parinacochas, con paradas establecidas en Abancay, Andahuaylas y Parinacochas.

PRUEBAS PERMITIRÁN EVALUAR RECORRIDO Y ESTACIONES

Emape informó que los recorridos permitirán comprobar las condiciones técnicas y operativas de las estaciones que forman parte de la Vía Expresa Grau. También se evaluará el comportamiento de los principales componentes tecnológicos instalados a lo largo del corredor.

Las unidades circularán en ambos sentidos para verificar el funcionamiento del trayecto y detectar posibles aspectos que deban ser corregidos antes del inicio de las operaciones, buscando comprobar que la infraestructura responda adecuadamente.

CORREDOR BUSCA MEJORAR CONEXIÓN

Por otro lado, la Vía Expresa Grau forma parte de una propuesta destinada a mejorar la conexión entre diferentes sectores de Lima mediante el transporte público. El proyecto contempla un recorrido que permitirá vincular la Estación Central con otros puntos de la ciudad a través de las paradas previstas.