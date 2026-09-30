Temblor hoy en Perú: sismo de magnitud 4.0 se registró en Lima

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este miércoles 30 de setiembre en Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 11:12 a. m. y causó alarma entre los habitantes de la región.

De acuerdo con la información difundida por el IGP, el temblor se produjo a una profundidad de 28 kilómetros y tuvo su epicentro en el Callao. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían reportado personas heridas, víctimas mortales ni daños materiales de consideración.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas, estantes y otros objetos que puedan desprenderse o caer.

Asimismo, aconseja evacuar de manera ordenada hacia las zonas seguras previamente identificadas. En caso de no poder abandonar el inmueble, es importante ubicarse en una zona segura interna, previamente identificada, y contar con una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad.