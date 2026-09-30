¿Qué debes tener en cuenta al elegir unos lentes? 5 claves para combinar estilo y funcionalidad

Los lentes ocupan un lugar cada vez más importante en la vida cotidiana. Ya no se consideran únicamente un complemento capaz de transformar un look, sino también una herramienta para cuidar la salud visual. Tanto los lentes de medida como los lentes de sol cumplen una función en el cuidado de los ojos, por lo que al elegirlos es importante considerar las necesidades de cada persona, además del diseño y el estilo.

Esta evolución también se refleja en los hábitos de consumo. Según el State of Fashion 2026 de BoF y McKinsey, el mercado global de eyewear creció cerca de 6% anual entre 2022 y 2025. Asimismo, un informe de The Vision Council de 2026 muestra que casi la mitad de las personas que compraron lentes de lectura adquirieron múltiples pares, buscando alternativas para diferentes usos y ocasiones. Esto refleja cómo los lentes pueden responder a distintas necesidades del día a día, desde las actividades laborales hasta los momentos de ocio.

En línea con esta nueva tendencia, Mó presenta DOMA, su nueva colección para esta temporada, inspirada en el universo ecuestre desde una mirada contemporánea. La propuesta reúne monturas de líneas equilibradas, detalles en piel y metal, tonos tierra y acabados pulidos, demostrando cómo el diseño puede convivir con la funcionalidad y las necesidades del uso cotidiano.

Más allá de la primera impresión, a la hora de elegir, hay cinco detalles que se deben tener en cuenta:

1. PIENSA EN TU DÍA A DÍA: Elegir los lentes según las actividades que realizas con mayor frecuencia permite encontrar una opción que responda mejor a tus necesidades. Si trabajas varias horas frente a una computadora, puedes considerar lentes con filtro de luz azul y tratamiento antirreflejo. Si practicas running, ciclismo u otros deportes, prioriza monturas ligeras y estables que acompañen el movimiento. Para jornadas ejecutivas, reuniones o eventos, puedes optar por diseños más estructurados. DOMA, la nueva colección, cuenta con alternativas que permiten adaptar los lentes a distintos momentos del día sin dejar de lado el estilo personal.

2. PRIORIZA LA SALUD VISUAL: Más allá del diseño, los lentes cumplen una función importante en el cuidado de los ojos. En los lentes de medida, contar con una graduación adecuada y características como el antirreflejo puede favorecer una visión más cómoda; mientras que, en los lentes de sol, es importante priorizar la protección frente a la radiación UV. Además, la polarización ayuda a reducir los reflejos producidos por superficies como el agua o el pavimento. En Mó, todos los modelos de lentes de sol son polarizados, incorporando esta característica a propuestas que combinan protección y diseño.

3. REVISA EL MATERIAL Y SU RESISTENCIA: El material de la montura influye directamente en su resistencia y vida útil. El acetato es una opción durable y resistente al uso cotidiano, mientras que el metal suele ofrecer estructuras más ligeras y firmes. También es importante revisar que las bisagras tengan un movimiento preciso, que las uniones estén bien terminadas y que la montura mantenga su forma al manipularla. En DOMA, Mó combina estos materiales con detalles en piel y acabados pulidos para lograr monturas que equilibran diseño y funcionalidad.

4. APUESTA POR UNA MONTURA QUE VAYA CON TU ESTILO: Los lentes también pueden reforzar la personalidad de un look. Si prefieres un estilo clásico, una montura de líneas limpias y tonos neutros puede complementar tu vestimenta; si buscas algo más atrevido, puedes apostar por formas, colores o acabados con mayor presencia. La colección DOMA de Mó incorpora tonos tierra, acabados carey y detalles metálicos que permiten explorar diferentes estilos y adaptar los lentes a distintas ocasiones.

5. ELIGE SEGÚN TUS FACCIONES: La forma del rostro puede ayudarte a encontrar una montura que se vea equilibrada, pero también es importante fijarse en las cejas, los pómulos y el tamaño de la nariz. Por ejemplo, las monturas angulares pueden dar más definición a un rostro redondo, mientras que los diseños curvos pueden suavizar facciones más marcadas. También es importante considerar las cejas: lo ideal es que la parte superior de la montura acompañe su forma sin cubrirlas por completo. Las propuestas de Mó permiten explorar diferentes tamaños y formas para encontrar una opción que guarde proporción con el rostro y combine comodidad y personalidad.

Finalmente, elegir unos lentes implica encontrar un punto de equilibrio entre lo que te gusta y lo que realmente necesitas. Considerar su función, comodidad, características y diseño permite que este accesorio no solo complemente el estilo personal, sino que también contribuya al cuidado de la salud visual

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