Minedu convoca a concurso de ascenso para docentes de educación técnico-productiva

El Ministerio de Educación convocó al Concurso Público para el Ascenso de Escala de los profesores de Educación Técnico-Productiva (ETP) correspondiente al año 2026, como parte de la Carrera Pública Magisterial y del proceso de desarrollo profesional de los docentes que forman a jóvenes y adultos para el mundo del trabajo.

La viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce Vértiz, destacó que la Educación Técnico-Productiva cumple una función directa en la preparación de las personas para acceder a un empleo, generar sus propios emprendimientos y actualizar sus competencias de acuerdo con las necesidades del mercado laboral.

“La Educación Técnico-Productiva conecta el aprendizaje con las oportunidades de empleo, el emprendimiento y las necesidades productivas del país”, señaló la viceministra, al destacar la importancia de contar con docentes preparados para acompañar estos procesos de formación.

En ese marco, explicó que el ascenso de escala constituye también un mecanismo de reconocimiento al desarrollo profesional de los docentes de esta modalidad, cuya labor se desarrolla principalmente en los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO).

El proceso contempla requisitos, criterios y procedimientos establecidos para garantizar una evaluación transparente y objetiva. La resolución también aprueba el cronograma correspondiente al concurso, que forma parte integrante de la norma publicada.

Las inscripciones se realizarán del 1 al 7 de octubre, a través del aplicativo habilitado en la página web del concurso: https://goo.su/EiEsQzo. Para participar, los postulantes deberán cumplir los requisitos establecidos en la norma que regula el proceso.

CRONOGRAMA

De acuerdo con el cronograma, la aplicación de los instrumentos de evaluación se desarrollará del 24 de noviembre al 29 de diciembre de 2026. Por su parte, la verificación de requisitos, a cargo del Comité de Evaluación, se realizará del 24 de noviembre de 2026 al 12 de enero de 2027.

Los resultados finales se publicarán el 10 de febrero de 2027, mientras que la relación de ganadores con vacante asignada se difundirá el 16 de febrero de 2027.

Para más información, los interesados pueden consultar la página web del concurso: https://evaluaciondocente.perueduca.pe/ascensoetp26/, o comunicarse con la línea de atención de consultas al (01) 615 5887, de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

La viceministra Miriam Ponce señaló que fortalecer la Educación Técnico-Productiva supone reconocer el papel de los docentes en la formación de ciudadanos con competencias para el trabajo, la innovación y el emprendimiento, en una educación vinculada con las oportunidades que ofrece cada territorio.