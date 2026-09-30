Fallece Raúl Alfaro: excomandante de la PNP ordenó detener a Pedro Castillo

El teniente general en retiro estuvo al frente de la Policía Nacional entre agosto de 2022 y marzo de 2023 y posteriormente declaró en el proceso judicial seguido contra el expresidente.

Raúl Alfaro Alvarado, excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), falleció este miércoles 30 de septiembre a los 60 años. El oficial dirigió la institución policial entre agosto de 2022 y marzo de 2023, periodo en el que enfrentó la crisis generada por el mensaje de Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció el cierre del Congreso y otras medidas.

Alfaro fue designado comandante general durante el gobierno de Castillo, en reemplazo de Luis Alberto Vera Llerena. El exjefe policial fue el primer puesto de la promoción “Héroicos”, la última promoción de oficiales de la Policía de Investigaciones del Perú. Tras conocerse el fallecimiento, diversas personalidades expresaron sus condolencias y destacaron su actuación durante la jornada del 7 de diciembre.

Durante su declaración en el proceso judicial contra Castillo, Alfaro relató que permaneció en su despacho pese a encontrarse con descanso médico por COVID-19. Según su testimonio, tras conocer el anuncio presidencial dispuso que se garantizara el funcionamiento del Congreso y posteriormente ordenó al general Jorge Angulo intervenir a Castillo, ante la posibilidad de que buscara asilo diplomático.

DELITO EN FLAGRANCIA

El excomandante general sostuvo que actuó al considerar que se había producido un delito flagrante y un quiebre de la Constitución. Asimismo, afirmó que recibió, a través del entonces ministro del Interior, Willy Huerta, una comunicación en la que reconoció la voz de Castillo y en la que, según su versión, se le solicitaba cerrar el Parlamento e intervenir a la entonces fiscal de la Nación.