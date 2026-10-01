Policía acusado de asesinar a su esposa en Ate cumplirá 18 meses de prisión preventiva

Por el presunto delito de feminicidio en agravio de su esposa, Mariella Peralta Muñoz, quien falleció el pasado 26 de septiembre en el distrito de Ate, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP Luis Felipe Sandoval Díaz.

La medida fue dictada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Violencia Contra la Mujer, a cargo de la jueza Yoholvy Yulet, tras el requerimiento presentado por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita-Ate.

Según las investigaciones preliminares, la mujer quién pocos días después de que ambos contrajeron matrimonio en Huánuco, habría recibido un disparo en la cabeza al interior de la habitación que compartía con el agente policial.

PRISIÓN PREVENTIVA PARA POLICÍA INVESIGADO

De acuerdo con el Ministerio Público, la necropsia médico-legal confirmó que Mariella Peralta Muñoz falleció a consecuencia de un proyectil de arma de fuego. El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo y establecer las responsabilidades correspondientes.

Los familiares de la víctima señalaron que existían antecedentes de violencia en la relación y denunciaron que el policía presuntamente la había amenazado anteriormente con un arma de fuego.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

Por otro lado, la prisión preventiva permitirá que Luis Felipe Sandoval Díaz permanezca privado de su libertad mientras continúan las diligencias fiscales y judiciales relacionadas con el caso.