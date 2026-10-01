¡Golpe a los falsificadores! ‘Los Barbas del Sur’ fueron capturados con US$21 mil falsos

Tras un operativo realizado por la Policía Nacional, se logró la captura de los integrantes de la banda criminal denominada “Los Barbas del Sur”, quienes se dedicarían presuntamente a la falsificación de billetes.

Durante la intervención, los agentes incautaron 21 mil dólares falsos. Tras las coordinaciones con el Ministerio Público y mediante un proceso inmediato, el Poder Judicial dictó una sentencia de siete años y seis meses de pena privativa de la libertad contra el sujeto conocido con el alias de “Juan”.

Por su parte, la mujer identificada con el alias de “Geral” fue condenada a cinco años y cuatro meses de pena privativa de la libertad por los delitos cometidos.

FALSIFICABAN BILLETES

Durante la intervención, los agentes encontraron una importante cantidad de billetes falsificados. En el caso de los dólares, se incautó un total de 14 mil 760 dólares falsos, cuyas réplicas presentaban un alto nivel de detalle y habrían sido elaboradas con la finalidad de evadir las medidas de seguridad de los billetes originales.