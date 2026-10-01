Prevención contra el dengue: realizan inspección de más de 5 mil viviendas en SJM

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur, inspeccionó 5 mil 709 viviendas en San Juan de Miraflores durante sus primeros cuatro recorridos de control larvario para prevenir el dengue. Ante el pronóstico del fenómeno de El Niño, las autoridades sanitarias buscan intensificar la vigilancia y proyectan intervenir más de 12 mil predios mediante jornadas con horarios diferenciados.

Más de 70 especialistas recorren viviendas para eliminar criaderos

Como parte de la campaña "El Dengue mata, cuida a tu familia", un equipo de 75 especialistas, integrado por inspectores sanitarios, brigadistas y personal de seguridad ciudadana, desplegó acciones preventivas en las urbanizaciones Entel, Fonavi y Luis Felipe de las Casas, así como en los asentamientos humanos La Floresta, Los Forestales y Umamarca.

Durante las visitas domiciliarias, los inspectores identifican posibles criaderos del zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue, y aplican un larvicida aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los depósitos de agua que representan un riesgo. Además, orientan a las familias sobre la importancia de lavar y tapar correctamente los recipientes de agua, eliminar objetos inservibles y utilizar arena húmeda en los floreros para impedir la proliferación del insecto.

¿Hasta cuándo continuarán las inspecciones contra el dengue?

Las jornadas de prevención continuarán hasta el viernes 2 de octubre en diversos sectores de San Juan de Miraflores, incluidas asociaciones, cooperativas de vivienda y asentamientos humanos. El sábado 3 de octubre, las brigadas sanitarias ampliarán su intervención a Pucusana, donde también realizarán labores de control larvario en sectores estratégicos y zonas urbanas.

Ante el posible impacto del fenómeno de El Niño, el Minsa exhortó a los vecinos a permitir el ingreso de los inspectores sanitarios a sus viviendas para detectar oportunamente los criaderos de zancudos. La participación de las familias será fundamental para reducir el riesgo de transmisión del dengue y proteger la salud de la población de Lima Sur.