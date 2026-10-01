ODPE Lima Oeste 3 participa en simulacro de cómputo electoral previo a las ERM 2026

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oeste 3 participó en el simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral, realizado por la ONPE el domingo 27 de setiembre, como parte de las acciones de preparación para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

El ensayo se realizó a las 09:30 a. m. de manera simultánea en los centros de cómputo de las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales implementadas a nivel nacional para estos comicios.

Durante el simulacro, se procesó un porcentaje de actas de prueba con datos ficticios, cuyos resultados esperados habían sido previamente calculados de forma manual. Posteriormente, los resultados obtenidos en el sistema fueron comparados con dichos cálculos, a fin de validar su exactitud.

Entre los procedimientos ejecutados se efectuó la puesta a cero de los servidores, que consiste en eliminar los registros correspondientes a pruebas anteriores antes de iniciar el procesamiento de las actas del simulacro. Cabe precisar que estas actas contienen información de ensayo y no corresponden a votos emitidos por la ciudadanía.

Asimismo, se realizó una prueba de contingencia ante una eventual interrupción del suministro eléctrico, a fin de verificar la continuidad del procesamiento de los resultados. También se efectuó la comparación de los resultados obtenidos en el centro de cómputo seleccionado mediante sorteo.

El simulacro forma parte de las acciones de preparación tecnológica y operativa de la ONPE orientadas a fortalecer la seguridad y confiabilidad del procesamiento de la información electoral. La ODPE Lima Oeste 3 continúa con los preparativos para la jornada electoral del domingo 4 de octubre, en la que los electores de Santiago de Surco elegirán a sus autoridades municipales para el periodo 2027–2030.

Más información:

Elecciones Regionales y Municipales 2026

https://erm2026.onpe.gob.pe