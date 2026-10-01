Pensión 65: más de 824 000 usuarios podrán cobrar subvención de S/350 desde el lunes 5 de octubre

Cajamarca es la región con más adultos mayores coberturados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

A partir del lunes 5 de octubre, 824 351 usuarios del programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) podrán cobrar su subvención bimestral de S/350, correspondiente al padrón setiembre-octubre.

El sector, liderado por la ministra Maritza Canales, indicó que la población puede retirar el soporte económico en agencias del Banco de la Nación, así como en cualquier agente o cajero Multired gracias al uso de la tarjeta de débito.

“A la fecha, hay 760 000 adultos mayores coberturados por el Midis que utilizan esta importante herramienta que brindamos en campañas de modernización del cobro. Además, el personal del programa sigue capacitando a la población para que sepa usar este instrumento y conozca la importancia de no compartir su clave secreta”, detalló Canales Martínez.

Cabe precisar que el mayor número de usuarios se encuentra en Cajamarca, con 90 204. La lista continúa con Lima (74 298), Puno (72 529), Piura (64 402), Cusco (58 344), Áncash (47 934), La Libertad (42 007), Ayacucho (41 107), Junín (39 655), Loreto (39 401), Huánuco (37 420), San Martín (35 942) y Apurímac (32 928).

Luego se encuentran Huancavelica (29 034), Lambayeque (26 905), Amazonas (20 534), Ucayali (19 333), Arequipa (15 878), Pasco (9499), Ica (9066), Tumbes (7003), Tacna (4345), Moquegua (3978) y Madre de Dios (2605).

Pensión 65 agregó que continuarán realizando campañas de tarjetización y capacitaciones en diferentes puntos del país, con el objetivo de modernizar el proceso de cobro y que la población sea parte de una adecuada inclusión financiera.

REQUISITOS PARA SOLICITAR AFILIACIÓN

El paso fundamental para solicitar el acceso a Pensión 65 es la clasificación socioeconómica (CSE) que realiza cada municipalidad distrital a través de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE).

Bajo esta premisa, los requisitos son: 1) tener más de 65 años; 2) contar con DNI; 3) no recibir pensión proveniente del sector público o privado (ONP, AFP ni de EsSalud), y 4) contar con una clasificación socioeconómica de pobreza extrema.

Si cumple estos requerimientos, deberá llenar y firmar un formato de declaración jurada o Formulario 1000 en su municipio.