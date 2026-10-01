Minedu impulsa renovación integral de 13 colegios públicos en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores

Más de 29 000 estudiantes de 13 instituciones educativas públicas de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores se beneficiarán con la renovación integral de sus locales escolares, que contarán con espacios modernos, seguros y adecuados para el desarrollo de sus aprendizajes.

El proyecto “Construcción de nueva infraestructura educativa para colegios en riesgo de Lima Metropolitana” es una de las prioridades de la actual gestión del Ministerio de Educación, porque “tenemos que pasar del diagnóstico a la acción y responder a las necesidades de la comunidad educativa”, señaló el titular del sector, José Antonio Chang.

Precisó que el proyecto se ejecuta bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), como una iniciativa privada cofinanciada, promovida y liderada por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

El proyecto representa una inversión de 584.15 millones de dólares y contempla el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de las instituciones educativas durante un periodo de 20 años.

“Está previsto que las obras se inicien en enero de 2027 y tengan una duración aproximada de ocho a nueve meses. Confiamos en que se cumplirá el cronograma establecido y que los estudiantes contarán oportunamente con sus escuelas renovadas”, sostuvo el viceministro de Gestión Institucional, Luis Antonio Aleman Nakamine.

Las evidencias de la necesidad de renovar la infraestructura quedaron a la vista durante la visita de las autoridades del sector a las instituciones educativas República de Francia y República Federal de Alemania, en Villa El Salvador. En ambos colegios se observaron ambientes deteriorados y espacios que requieren una intervención integral para brindar mejores condiciones a estudiantes y docentes.

Los colegios comprendidos en el proyecto, ubicados en Villa El Salvador, son el José Carlos Mariátegui, Villa El Salvador, Manuel González Prada, Pachacútec, República Federal de Alemania, República de Nicaragua, República del Perú, República de Francia y Príncipe de Asturias. En San Juan de Miraflores, el proyecto incluye a Ollantay, San Juan, César Vallejo y Leoncio Prado.

Las nuevas instalaciones contarán con aulas, laboratorios, talleres, salas de profesores, oficinas de dirección académica y áreas deportivas. También tendrán equipamiento tecnológico y nuevo mobiliario para atender las necesidades de la comunidad educativa.

Durante el tiempo que se ejecuten las obras, se implementarán medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo. Los estudiantes serán reubicados temporalmente en espacios identificados para este fin, entre ellos instituciones educativas y estadios ubicados en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

Este proyecto forma parte de una estrategia más amplia para atender las brechas de infraestructura educativa en el país. En ese marco, el viceministro Aleman Nakamine explicó que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) viene trabajando en la priorización de instituciones educativas que requieren una renovación total y las que necesitan remodelación o reforzamiento.

“Desde el Ministerio de Educación, a través del Pronied, estamos priorizando las escuelas que podrían formar parte del paquete de 5000 instituciones educativas que la presidenta ha anunciado entregar al final del periodo”, explicó el viceministro Aleman. La intervención busca mejorar las condiciones en las que miles de estudiantes desarrollan sus actividades educativas, con infraestructura segura, moderna y adecuada para el aprendizaje.