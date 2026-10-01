ONP presenta “Vidas que nos inspiran” para convertir las historias de sus pensionistas en un legado para nuevas generaciones

En el Día Internacional de las Personas de Edad, la ONP lanzó una nueva edición del concurso que busca preservar experiencias, aprendizajes y relatos que merecen ser compartidos.

En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, la Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, relanzó el concurso “Vidas que nos inspiran”, una iniciativa que busca reconocer las historias, experiencias y creatividad de sus pensionistas y convertirlas en un legado para las nuevas generaciones.

“No es casualidad que hayamos elegido esta fecha para relanzar ‘Vidas que nos inspiran’. Este concurso es un homenaje directo al valor, la experiencia y el aporte de las personas adultas mayores a nuestra sociedad”, señaló Gastón Remy Llacsa, presidente ejecutivo de la ONP, durante la ceremonia de lanzamiento.

“Detrás de cada aporte, de cada pensión, hay una persona, una trayectoria, una historia de vida. Esas historias son parte del patrimonio vivo de nuestro país”, afirmó.

En esta fecha, que también conmemora el Día del Periodista, el presidente ejecutivo de la ONP destacó el papel de los medios de comunicación en la difusión de estas historias. “Quiero saludar y agradecer a quienes, con su labor, hacen posible que las voces que muchas veces no se escuchan encuentren un espacio y que las historias de vida de nuestros pensionistas lleguen a miles de hogares en todo el país”, señaló.

Esta nueva edición presenta dos categorías: “Vidas extraordinarias”, para compartir historias reales, experiencias y anécdotas personales o familiares; y “Érase una vez”, para crear cuentos infantiles originales que transmitan valores, aprendizajes y enseñanzas.

“Vidas que nos inspiran” nació en 2022 y, en su primera edición, reunió a 458 pensionistas de distintas regiones del país e incluso del extranjero. Entre ellos estuvo Liduvina Sánchez Perales, ganadora del primer lugar, quien volvió a compartir su historia durante esta ceremonia a través de la lectura de “Una historia que inspira”.

Talleres para contar tu historia

Para acompañar a los pensionistas en la creación de sus trabajos, la ONP desarrollará talleres virtuales y presenciales a nivel nacional durante octubre y noviembre, donde recibirán herramientas para identificar, ordenar y desarrollar sus historias y experiencias, y convertirlas en relatos.

Participa en “Vidas que nos inspiran”

El concurso está dirigido a pensionistas de la ONP y los trabajos podrán presentarse del 16 de noviembre de 2026 al 19 de febrero de 2027. En ambas categorías, el pensionista de la ONP deberá ser el autor de la obra.

Conoce las bases, requisitos, categorías y talleres de “Vidas que nos inspiran” en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/onp/campa%C3%B1as/145388-concurso-vidas-que-nos-inspiran

Con esta iniciativa, la ONP busca que historias que durante años permanecieron en un álbum, una conversación familiar o la memoria de un abuelo puedan encontrar una nueva voz y trascender de una generación a otra.