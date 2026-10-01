Ministro de Defensa supervisa trabajos preventivos en el río Rímac

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, inspeccionó las labores que realiza el Ejército del Perú para reducir riesgos ante el fenómeno El Niño en diversos puntos críticos del río Rímac, en el distrito de Lurigancho-Chosica. Las intervenciones comprenden el retiro de sedimentos y el reforzamiento de las riberas.

Durante un recorrido aéreo por la zona, Belaúnde estuvo acompañado por el presidente del Senado, Miguel Torres, y verificó los trabajos ejecutados en los sectores Campanillas, Pablo Patrón y Cantuta. Las acciones forman parte de las labores preventivas encargadas al Ejército en zonas consideradas vulnerables.

Posteriormente, las autoridades llegaron hasta Cantuta para observar directamente el avance de las intervenciones. En este sector, personal del Batallón de Asuntos Civiles N.° 2, con sede en Ancón, realiza labores de limpieza y descolmatación, además de reforzar los bordes del cauce utilizando material extraído del propio río Rímac.

El ministro señaló que el Ejército tiene intervención en 27 puntos críticos del país, principalmente en Tumbes y Piura, donde ya se retiraron alrededor de medio millón de metros cúbicos de sedimentos. Explicó que los trabajos varían según las características de cada zona y que en Cantuta se remueven rocas de gran tamaño y se refuerzan las riberas para mejorar el encauzamiento del río.