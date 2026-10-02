Senamhi alerta por calor extremo: ráfagas llegarán a 40 km/h en varias regiones

Senamhi también advirtió sobre posibles lluvias dispersas en sectores de la costa norte y señaló que las condiciones estarían relacionadas con el Fenómeno El Niño Costero.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja debido al aumento de la temperatura diurna, con niveles que podrían alcanzar los 35 °C en algunas zonas de la costa y la sierra.

De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas estarán acompañadas de escasa nubosidad durante el mediodía, lo que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las tardes.

La alerta permanecerá vigente hasta el lunes 5 de octubre y comprende a 21 regiones, entre ellas Lima, Callao, Áncash, Arequipa, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

TEMPERATURAS ALCANZARÁN LOS 35°

Para este viernes 2 de octubre, se pronostican temperaturas máximas de entre 24 °C y 35 °C en la costa norte, mientras que en la costa central los valores oscilarán entre 23 °C y 29 °C. En la costa sur se esperan registros de entre 22 °C y 28 °C, mientras que la sierra norte podría alcanzar temperaturas de hasta 32 °C.

Para el sábado 3 y domingo 4 de octubre, Senamhi prevé temperaturas de hasta 35 °C en la costa norte, mientras que la costa central alcanzaría valores de hasta 29 °C. En la sierra norte, las temperaturas máximas podrían llegar a 33 °C durante el domingo.

SE MANTENDRÁ HASTA EL ÚLTIMO DÍA

Para el lunes 5 de octubre, último día de vigencia de la alerta, se mantendrían temperaturas de hasta 35 °C en la costa norte y de hasta 29 °C en la costa central.