ATU desmiente multa de S/ 15 mil al Army Bus y revela el verdadero motivo de su intervención

El popular Army Bus de BTS en Lima, que ha conquistado a cientos de seguidores del grupo surcoreano con su llamativa decoración, se convirtió en el centro de una polémica tras difundirse que habría recibido siete multas por aproximadamente S/ 15 mil. Sin embargo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) desmintió esta información y aclaró que no se impuso ninguna sanción económica al vehículo ni a la empresa de transporte.

¿Por qué la ATU intervino el Army Bus de BTS?

A través de un comunicado, la ATU explicó que el pasado 29 de septiembre envió una comunicación preventiva y exhortativa a la empresa responsable del bus, que cubre la ruta entre Ate y Miraflores. La medida respondió a la promoción de un recorrido especial hacia el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lo que podría implicar el abandono del itinerario autorizado. La entidad precisó que las empresas de transporte público deben respetar sus rutas y no pueden modificar las condiciones del servicio sin la autorización correspondiente.

Asimismo, la autoridad aclaró que la intervención no estuvo relacionada con la decoración del bus ni con las imágenes de los integrantes de BTS. No obstante, advirtió que el cartel “Fuera de servicio” debe utilizarse exclusivamente ante emergencias o desperfectos técnicos y no para justificar servicios particulares. También recordó que la normativa prohíbe instalar televisores en la cabina del conductor, debido al riesgo de distracción que representan durante la conducción.

Army Bus: el homenaje a BTS que conquistó a sus seguidores en Lima

El vehículo, decorado con fotografías de los siete integrantes de BTS, adhesivos, imágenes en las ventanas y elementos alusivos al fandom ARMY, nació por iniciativa de sus propietarios, quienes son seguidores de la agrupación surcoreana. Fiorela, una de las responsables del proyecto, explicó que decidieron transformar la unidad tras conocer las presentaciones previstas del grupo en Perú. Además de su llamativa apariencia, el bus cuenta con una pantalla en su interior y boletos temáticos que se entregan como recuerdo a los fans.

Mientras tanto, la ATU ha precisado que su actuación fue exclusivamente preventiva y que la cifra de S/ 15 mil difundida inicialmente no corresponde a ninguna multa vigente contra la empresa o el vehículo.