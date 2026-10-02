Midagri: Perú impulsa oportunidades para los jóvenes del campo y fortalece cooperación agrícola con panamá

Garantizar el acceso al agua, ampliar el financiamiento, fortalecer la asistencia técnica y conectar a los productores con los mercados son las prioridades que permitirán generar nuevas oportunidades para los jóvenes del campo y promover su permanencia en la actividad agropecuaria, afirmó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, durante su participación en un diálogo de alto nivel del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

El titular del MIDAGRI participó en el diálogo “La próxima generación del crecimiento rural”, desarrollado en el marco del encuentro regional del FIDA “El futuro comienza en las zonas rurales: invirtiendo en los jóvenes, los mercados y la innovación”, que reúne a autoridades, organismos internacionales, especialistas y representantes del sector privado de América Latina y el Caribe.

Durante su intervención, Vinelli explicó que uno de los principales desafíos del sector agropecuario es lograr que las nuevas generaciones encuentren las condiciones necesarias para desarrollar sus propios emprendimientos y permanecer en sus localidades. El ministro destacó la importancia de generar condiciones para que más jóvenes encuentren en el campo oportunidades para emprender, desarrollar sus capacidades y construir un proyecto de vida en sus propias localidades.

“El reto es generar las condiciones para que un joven pueda animarse a quedarse y a ser emprendedor en su tierra o en la localidad donde se encuentra. Para eso, la tierra tiene que tener agua, asistencia técnica, financiamiento e innovación”, señaló Vinelli.

En ese sentido, explicó que la política del sector se sustenta en cuatro ejes: acceso al agua, asistencia técnica y articulación con mercados, financiamiento e innovación, condiciones que deben permitir a los productores mejorar su productividad, comercialización y rentabilidad.

AGUA Y FINANCIAMIENTO, PRIORIDADES PARA EL CAMPO

Al referirse a las principales barreras que enfrentan los productores, el ministro identificó al acceso al agua como una prioridad, debido a la dependencia que todavía existe de las lluvias para desarrollar las campañas agrícolas.

“El principal aspecto que estamos en este momento trabajando es que los agricultores tengan acceso al agua de manera continua y que puedan producir. Si no puede producir, no puede generar ningún tipo de negocio”, afirmó Vinelli.

Vinelli explicó que contar con agua de manera continua constituye una condición fundamental para garantizar la producción y, a partir de ella, generar actividades económicas sostenibles en el campo.

Como segundo aspecto prioritario, destacó la necesidad de ampliar el acceso al financiamiento formal y reducir los costos financieros que enfrentan los productores. Asimismo, señaló que el desarrollo agrícola requiere condiciones transversales como seguridad jurídica, sanidad, inocuidad, conectividad, información y mejores condiciones logísticas.

AGENDA AGRÍCOLA CON PANAMÁ

Como parte de su agenda oficial en Panamá, el ministro Marco Vinelli sostendrá una reunión de trabajo con el viceministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, José Aníbal Rincón, con quien abordará el fortalecimiento de las relaciones agrícolas, las oportunidades comerciales y la cooperación técnica entre ambos países.

La relación agrocomercial entre Perú y Panamá viene mostrando resultados importantes. En 2025, las agroexportaciones peruanas hacia ese mercado alcanzaron un récord de US$ 79 millones, impulsadas principalmente por las mayores ventas de frutas, café, alimentos balanceados y semillas de jojoba.

Asimismo, Perú se posicionó como el segundo proveedor de frutas de Panamá, representando el 17 % de las importaciones panameñas de estos productos. Entre los principales envíos peruanos destacan las uvas, arándanos, mandarinas, así como limón y sus derivados.

Panamá representa además un mercado con posibilidades de crecimiento para otros productos de la oferta agroexportadora peruana, entre ellos palta, chocolate, galletas y determinadas hortalizas.

COOPERACIÓN PARA UNA AGRICULTURA MÁS COMPETITIVA

Perú y Panamá mantienen una agenda de cooperación técnica agrícola, que incluye el intercambio de conocimientos en biología molecular y buenas prácticas para la producción y procesamiento de papa. Estas acciones fortalecen capacidades en calidad de semillas, producción sostenible, inocuidad e innovación agropecuaria.

La participación del Perú en el encuentro del FIDA busca promover una agricultura más competitiva, innovadora y articulada a los mercados, generando mayores oportunidades para productores y jóvenes del campo.