Gobierno declara en emergencia al sector textil y confecciones por 120 días

El Gobierno declaró en estado de emergencia al sector textil y de confecciones por un periodo de 120 días, ante la fuerte caída registrada en la producción. La medida busca atender la situación que atraviesan las empresas y trabajadores vinculados a esta actividad.

Los gremios industriales consideran que la declaratoria debe estar acompañada de medidas concretas que permitan recuperar la producción y mejorar los ingresos del sector. Para algunos representantes, el plazo de 120 días debería convertirse en el inicio de acciones sostenidas para fortalecer la industria.

El expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez, señaló que un eventual respaldo financiero sería solo una parte de la solución. Según explicó, uno de los principales problemas está relacionado con el ingreso de grandes cantidades de prendas importadas que, de acuerdo con su posición, no pagarían los impuestos correspondientes.

En Gamarra y en los talleres de las micro y pequeñas empresas, la crisis se refleja en la reducción de la producción, el cierre de algunos negocios y la necesidad de rematar mercadería acumulada. Los empresarios esperan que las medidas anunciadas se traduzcan rápidamente en acciones para evitar mayores pérdidas y proteger los puestos de trabajo.