Cinco proyectos tecnológicos buscan resolver problemas de agricultura, accesibilidad y educación

¿Se puede usar la tecnología para saber cuándo un cultivo necesita agua, mejorar la impresión Braille o encontrar un estacionamiento disponible? Cinco equipos de estudiantes y docentes de la UTP trabajarán durante seis meses en el desarrollo de propuestas que buscan dar respuesta a este tipo de problemas, como parte de la primera edición del concurso “Semilleros Tecnológicos UTP”.

PROCESO

La iniciativa busca llevar los proyectos académicos desde la identificación de una problemática y el desarrollo de una idea hasta la construcción y validación de prototipos con potencial de protección mediante propiedad intelectual. Para ello, los equipos cuentan con el acompañamiento especializado del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI-UTP) en aspectos como identificación de materia patentable, búsquedas tecnológicas, evaluación de patentabilidad y documentación técnica.

“Cuando los estudiantes y los docentes conocen cómo identificar problemas, desarrollar soluciones, construir prototipos y proteger sus resultados, adquieren competencias que les permiten transformar el conocimiento en innovación”, explica Gladys Charca, directora nacional del área de Investigación de la UTP.

PROPUESTAS CON APLICACIÓN EN DISTINTOS ÁMBITOS

Los equipos seleccionados desarrollarán prototipos que buscan responder a problemáticas concretas desde diferentes disciplinas. Los proyectos ganadores de la primera edición del concurso “Semilleros Tecnológicos UTP” son los siguientes:

Sistema de Monitoreo Vertical Estratificado del Perfil Hídrico del Suelo: será desarrollado por el “Semillero Investigación, Desarrollo e Innovación de Tecnologías inteligentes para el Monitoreo Agroambiental en Agricultura de Precisión” del Campus UTP Chiclayo. La propuesta consiste en un sistema autónomo que integra sensores de humedad a distintas profundidades, radiación UV e imágenes del cultivo para generar información que contribuya a una gestión más precisa del riego y del recurso hídrico.

Método de Control Cinemático de Trayectoria Continua y Modulación de Impacto por Fuerza Contraelectromotriz para Impresión Braille Monopunto y Multipolo: a cargo del “Semillero de Innovación y Prototipado Mecatrónico” del Campus UTP San Juan de Lurigancho. El proyecto busca hacer más dinámica y eficiente la impresión Braille mediante trayectorias continuas y una regulación adaptativa de la fuerza de impacto según las características del papel, con potencial aplicación en accesibilidad e inclusión educativa.

Sistema IoT de Gestión y Monitoreo de Estacionamientos: será desarrollado por el “Semillero SIGME UTP” del Campus Lima Sur. La propuesta busca detectar y gestionar en tiempo real la ocupación de estacionamientos mediante sensores magnéticos, microcontroladores, un servidor central y una aplicación móvil que permitirá visualizar disponibilidad, realizar reservas y recibir notificaciones.

Sillar Translúcido como Regulador de la Iluminación Natural en Edificaciones: por “INNOMAT Lab” del Campus UTP Arequipa. El proyecto plantea un material de construcción que combina residuos de sillar con elementos transmisores de luz para favorecer el ingreso de iluminación natural a edificaciones, al mismo tiempo que busca valorizar residuos generados durante el procesamiento de este material.

Modelo Anatómico Interactivo con Pantallas Embebidas para la Visualización Sincronizada de la Interacción Funcional entre Órganos del Cuerpo Humano: a cargo de “YUYAY LAB” del Campus UTP Lima Norte. La propuesta permite visualizar de manera sincronizada el funcionamiento e interacción de los órganos del cuerpo durante procesos fisiológicos.

Durante seis meses de ejecución, los equipos buscarán materializar sus propuestas, validar técnicamente los prototipos y generar la documentación técnica necesaria. Asimismo, se evaluará la protección de los resultados mediante propiedad intelectual y, cuando corresponda, se gestionará la preparación de documentación para una solicitud de patente ante Indecopi.

“Queremos que estos cinco primeros Semilleros Tecnológicos sean el punto de partida de una nueva generación de inventores de la UTP”, afirma Charca.