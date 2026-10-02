CAM La Perla rinde homenaje a sus adultos mayores con misa en honor al Señor de los Milagros

En un ambiente de fe, emoción y confraternidad, el Centro del Adulto Mayor (CAM) La Perla de la Red Prestacional Sabogal rindió un especial homenaje a sus usuarios con una misa en honor al Señor de los Milagros, en el marco del Día Mundial del Adulto Mayor.

La ceremonia reunió a los adultos mayores que forman parte de este espacio de encuentro, donde fortalecen sus vínculos, desarrollan nuevas habilidades y participan en actividades que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

MERECIDO RECONOCIMIENTO

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a Rosalía Núñez, afiliada de 99 años, quien durante gran parte de su vida se dedicó a la costura y que hoy continúa demostrando entusiasmo, vitalidad y perseverancia a través de su activa participación en los talleres del CAM.

Su historia refleja el espíritu de los adultos mayores que encuentran en estos espacios una oportunidad para seguir aprendiendo, compartir experiencias y disfrutar de nuevas actividades junto a sus compañeros.

Actualmente, el CAM La Perla cuenta con más de 1,280 asegurados adscritos y recibe mensualmente a alrededor de 580 adultos mayores, quienes participan en sus 23 talleres, orientados a promover una vida activa, saludable y plena.

El acto contó con la participación del Dr. Luis Novoa Ramírez, gerente de Servicios Prestacionales Nivel I y II de la Red Prestacional Sabogal, en representación de la Dra. Carmen Terrazas Obregón, gerente de la RPS, así como de la Lic. Rosario Martínez Beas, responsable del CAM La Perla.

Durante la actividad, el Dr. Novoa destacó que la Red Prestacional Sabogal mantiene como prioridad la atención integral de los adultos mayores y resaltó el compromiso del equipo del CAM La Perla por brindar espacios que contribuyen a su bienestar físico, emocional y social.

La jornada concluyó entre muestras de afecto y confraternidad, reafirmando que los adultos mayores son protagonistas de una etapa de la vida que merece ser vivida con dignidad, compañía y nuevas oportunidades.