Chofer de bus "Triángulo" es asesinado a balazos mientras esperaba pasajeros en VES

Un conductor de un bus de la empresa de transporte Lipetsa, conocida como "El Triangulito", fue asesinado a balazos esta noche por un sujeto armado en la antigua Panamericana Sur, a la altura del puente peatonal Las Brisas, en el distrito de Villa El Salvador.

El chofer, cuya ruta cubría desde San Martín de Porres hasta Villa El Salvador, fue sorprendido mientras esperaba pasajeros en los exteriores de una universidad. Las autoridades creen que el ataque sería un presunto caso vinculado al cobro de cupos.

De acuerdo con testigos, un hombre bajó de una motocicleta, se acercó a la unidad y disparó en tres oportunidades contra el conductor, provocando su muerte de inmediato. Tras el atentado, el sujeto subió a una moto conducida por un cómplice para emprender la huida.

Más ataques contra transportistas

Este crimen no es el único ocurrido, ya que una combi de la empresa "Los Rojitos" fue atacada a balazos en la avenida San Juan, en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, dejando heridos al conductor y a su hijo de 8 años.

Asimismo, otro chofer de transporte público fue asesinado a balazos la mañana del último viernes, cuando se encontraba detenido recogiendo pasajeros en el cruce de la avenida Dos de Mayo con el jirón Miro Quesada, en el Callao.