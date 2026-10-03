Minedu oficializa reorganización del Liceo Naval "Almirante Guise" tras denuncia de agresión sexual

El Ministerio de Educación (Minedu) aprobó los lineamientos para la implementación de la reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional del Liceo Naval "Almirante Guise", bajo la conducción del Minedu hasta el 31 de diciembre de 2027.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 598-2026-MINEDU, publicada en el Diario Oficial El Peruano, en el marco del Decreto Supremo N° 016-2026-MINEDU. El proceso se adoptó luego de que la presidenta de la república, Keiko Fujimori, anunciara que la administración del plantel pasaría al Minedu.

El origen de la medida se remonta a la denuncia de un escolar de 16 años, quien reportó haber sido víctima de una presunta agresión sexual dentro de un bus que trasladaba a estudiantes del Liceo Naval "Almirante Guise" desde Surco hacia San Borja, tras participar en un campeonato de futsal el pasado 15 de setiembre.

Denuncia y medidas judiciales para implicados

Como parte de las diligencias fiscales y judiciales, el Tercer Juzgado de Familia de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso que los adolescentes involucrados se encuentren en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como "Maranguita".

Adicionalmente, la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó que seis de los adolescentes investigados por el caso permanezcan bajo la medida de internamiento preventivo, mientras que otros cuatro fueron incorporados en calidad de testigos.