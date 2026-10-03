BTS en Lima: retiran carpas de fans instaladas en exteriores del estadio de San Marcos

A pocos días de las tres presentaciones de BTS en Lima, fueron retirados los fanáticos que habían instalado carpas en las áreas verdes de los exteriores del Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicado en la avenida Venezuela, en el Cercado de Lima.

De acuerdo a RPP Noticias, la medida se ejecutó en el marco de las disposiciones anunciadas por la Municipalidad de Lima para garantizar el orden y la seguridad, requiriéndose la intervención conjunta de la Policía Nacional y el Serenazgo para desalojar a los seguidores de la banda surcoreana que pernoctaban en el lugar.

Paralelamente al desalojo, al interior del recinto deportivo ingresan camiones con estructuras y equipos destinados al armado del escenario para los conciertos de BTS. Según lo observado, cada cierto tiempo también se registra el acceso del personal encargado de la instalación de los equipos y de las diversas labores logísticas previas a los eventos masivos.

Congestión y comercio informal

Ante la proximidad de los espectáculos, los residentes de la zona expresaron su preocupación por la seguridad y el tránsito, advirtiendo que se genera congestión vehicular y aumenta la presencia de vendedores ambulantes.

Una vecina señaló que los comerciantes se apoderan de las veredas con sus pertenencias, dejando sin espacio para transitar a los peatones, quienes tampoco pueden caminar por la pista debido al tráfico.