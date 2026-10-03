Primer recorrido del Señor de los Milagros: conoce los cierres y desvíos de este sábado 3 de octubre

Miles de fieles se congregan hoy, sábado 3 de octubre, en las inmediaciones del Santuario de las Nazarenas, en el Cercado de Lima, para acompañar el primer recorrido procesional del año del Señor de los Milagros.

Bajo el lema "Con el Señor de los Milagros y León, abramos el corazón", las actividades se iniciaron al mediodía con una misa celebrada por el cardenal Carlos Castillo, dando paso a la primera de las cinco movilizaciones programadas para esta temporada.

Recorrido del Señor de los Milagros

La sagrada imagen recorrerá las avenidas Tacna y Emancipación, así como los jirones Chancay y Conde de Superunda, antes de retornar al Santuario de las Nazarenas. Ante ello, las restricciones viales están vigentes entre las 12:00 p. m. y las 9:00 p. m., periodo en el que permanecerán cerradas la avenida Tacna, la avenida Emancipación, el jirón Chancay y el jirón Conde de Superunda para garantizar la seguridad de los asistentes.

Desvíos en el Metropolitano y corredores

El servicio del Metropolitano habilitó las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo, mientras que las ubicadas en los jirones Lampa y Emancipación permanecerán cerradas durante el desarrollo del evento. Asimismo, el corredor Azul dispuso los servicios 301, 303, 305 y 336 hasta el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola con Tacna, en tanto que el corredor Morado operará con el servicio 412 con descenso en el paradero Motupe.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) indicó que 15 rutas de transporte público convencional contarán con paraderos autorizados en el jirón Virú, la avenida Francisco Pizarro y en los alrededores de las plazas Ramón Castilla y Dos de Mayo, permitiendo a los fieles conectar de manera directa con las zonas aledañas al recorrido procesional.