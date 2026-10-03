Papa León XIV en Perú: Estadio Monumental ya no será sede del encuentro con los jóvenes

El Estadio Monumental de Ate fue descartado como escenario para el encuentro que el papa León XIV mantendrá con los jóvenes el próximo 12 de noviembre, debido a dificultades técnicas insalvables que obligaron a replantear la planificación del evento religioso en la capital.

En diálogo con Canal N, el Monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita papal y secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana, confirmó la noticia debido a que los inconvenientes en el recinto deportivo superaron las posibilidades de solución técnica.

Ante esta situación, la organización de la visita papal evalúa utilizar el Estadio Nacional, cuya designación oficial permanece pendiente de la respuesta que emita la Nunciatura Apostólica desde Roma.

Acceso, distribución de entradas y proyecciones

Frente a versiones sobre el alquiler de palcos, la organización aclaró que todas las actividades ligadas a la visita del pontífice tendrán ingreso estrictamente gratuito, precisando que serán las diócesis las encargadas de distribuir los boletos a los asistentes. Como parte de los preparativos culturales, más de 500 niños ensayan el himno oficial titulado "León, hermano del camino" para un concierto de homenaje previo al arribo del pontífice.

Las estimaciones logísticas de la comisión organizadora proyectan una participación total superior a los dos millones de personas en las actividades programadas en el país, calculando alrededor de 1,5 millones de asistentes en Pimentel y aproximadamente 1,2 millones en Lima.