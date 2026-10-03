Minedu regula uso de celulares en colegios: solo podrán utilizarse en casos autorizados

La norma establece que docentes y colegios no podrán revisar el contenido de los celulares y deberán respetar la privacidad y dignidad de los estudiantes.

El Ministerio de Educación (Minedu) estableció que el uso de dispositivos celulares estarán restringidos durante las actividades escolares, tanto dentro de los colegios como en aquellas que formen parte del servicio educativo fuera de sus instalaciones o del horario habitual de clases.

La medida alcanza a las instituciones públicas y privadas de Educación Básica, así como a los programas equivalentes de Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial. La disposición está contenida en el Decreto Supremo N.° 018-2026-MINEDU, que aprueba el reglamento de la Ley N.° 32385 y fue publicado en el Diario Oficial El Peruano.

SE REGULA EL USO DE CELULARES

Según la norma, los estudiantes podrán utilizar sus celulares cuando estos sean empleados como herramienta pedagógica para desarrollar competencias del Currículo Nacional, fuera de eso se deberá contar con la autorización del director o docente responsable.

El dispositivo también podrá ser utilizado cuando un estudiante presente barreras educativas que dificulten su acceso, además para estudiantes con problemas de salud, condiciones particulares o discapacidad.

COLEGIOS PODRÁN CUESTIODAR CELULARES

Por otro lado, los colegios podrán establecer las medidas necesarias y, si cuentan con los recursos, habilitar espacios destinados a guardar los celulares y no deberá estar en custodia más allá de la jornada escolar.

Un punto importante es que la supervisión del cumplimiento de esta medida no autoriza a docentes ni colegios a revisar el contenido de los celulares. El reglamento establece que el monitoreo debe respetar la dignidad y privacidad de los estudiantes.