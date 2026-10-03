Señor de los Milagros retorna a Las Nazarenas tras congregar a miles de fieles

Tras realizar su primer recorrido, el Señor de los Milagros está a pocos metros de volver al Santuario de Las Nazarenas. Desde tempranas horas, miles de devotos llegaron hasta el Cercado de Lima para acompañar al Cristo Moreno, vestidos con el tradicional hábito morado y llevando consigo rosarios, detentes y diversas peticiones.

Para muchos creyentes, esta fecha representa una oportunidad para agradecer por los favores recibidos y pedir por la salud y el bienestar de sus seres queridos, mientras la tradición se mantiene de generación en generación en las familias.

DEVOCIÓN Y ATENCIÓN A LOS FIELES

La primera salida del Señor de los Milagros también estuvo marcada por un importante despliegue de atención ante las altas temperaturas. Alrededor de 90 personas tuvieron que recibir auxilio durante la jornada, por lo que equipos del SAMU, el Cuerpo General de Bomberos y la Policía Nacional permanecieron atentos a cualquier emergencia.

Pese al calor, los devotos continuaron acompañando el recorrido hasta el último tramo. Algunos avanzaron detrás del anda en silencio, mientras otros elevaron sus oraciones por sus familias y por las personas que atraviesan problemas de salud.

EL CRISTO MORENO VUELVE A CASA

Por otro lado, con este ingreso se cierra el primer recorrido de la temporada. El Señor de los Milagros volverá a salir en las próximas jornadas programadas para octubre y noviembre, mientras miles de devotos se preparan para renovar una tradición que cada año convierte las calles de Lima.