¡Madrugaron para votar! electores forman filas desde temprano en colegio de SJM

Ciudadanos llegaron con anticipación al local de votación para ejercer su derecho al voto y prevenir retrasos durante la jornada.

ACTUALIZACIÓN: ADULTO MAYOR SE EQUIVOCA DE LOCAL DE VOTACIÓN

Un adulto mayor acudió a las instalaciones de esta institución educativa en busca de ayuda para identificar su mesa de votación. Sin embargo, al verificar sus datos, se comprobó que el local que figuraba como su centro de votación era otro y no el establecimiento al que había acudido.

Ante esta situación, se hizo un llamado a la ciudadanía para que corrobore con anticipación su local y mesa de votación, a fin de evitar contratiempos durante la jornada electoral. Asimismo, se pidió brindar apoyo a quienes lo necesiten, especialmente a los adultos mayores.

NOTA ANTERIOR

Algunos electores del colegio San Luis Gonzaga de San Juan de Miraflores se acercaron desde tempranas horas para ejercer su derecho al voto en las Elecciones Municipales y Regionales 2026, con el objetivo de evitar contratiempos durante una jornada electoral que se prevé extensa.

Asimismo, cabe recordar que este mismo local de votación presentó inconvenientes durante las últimas Elecciones Generales, debido a problemas en la entrega del material electoral, situación que ocasionó retrasos en el inicio de la votación y en el cierre de las mesas.

ELECTORES SE ACERCAN A VOTAR

La fila de votantes comenzó a formarse en las inmediaciones de las 31 mesas habilitadas en esta institución. Muchos electores decidieron acudir desde tempranas horas como medida de prevención y para evitar que se repitan los inconvenientes registrados durante las elecciones pasadas.

A pesar de las condiciones climáticas durante las primeras horas de la mañana, los electores manifestaron su disposición de cumplir con su deber ciudadano y contribuir a agilizar el trabajo de los miembros de mesa.