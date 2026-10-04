Universidad Ricardo Palma recibe a cientos de electores durante jornada electoral

La instalación de las mesas se desarrolló sin mayores inconvenientes luego de que el material electoral llegara al local durante el día anterior.

La jornada electoral comenzó desde tempranas horas en distintos distritos de la capital. En Surco, la Universidad Ricardo Palma habilitó cuatro pabellones para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto durante las Elecciones Municipales y Regionales 2026.

Asimismo, se identificaron algunos inconvenientes con la señalización dentro del local de votación, lo que dificultó la ubicación de algunas mesas y pabellones y podría generar retrasos y confusiones durante la jornada electoral.

GRAN CANTIDAD DE ELECTORES

Según la información emitida por la ONPE, se espera que más de 20 850 electores acudan a este local de votación, donde se han instalado 70 mesas para el desarrollo de la jornada electoral.

Asimismo, no se reportaron inconvenientes en la instalación de las mesas, debido a que el material electoral terminó de llegar durante el día anterior, lo que permitió dejar todo listo para facilitar el desarrollo de una votación rápida y ordenada.