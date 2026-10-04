UDEX inspecciona con equipos especializados local de desayuno electoral de Rafael López Aliaga

​Personal policial especializado realiza operativo de revisión preventiva en las instalaciones donde el candidato ofrecerá su tradicional desayuno.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú acudió hasta el local destinado para el desayuno electoral del candidato a teniente alcalde Rafael López Aliaga.

La intervención operativa se centró en la revisión minuciosa de las mesas principales y los arreglos florales del recinto ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, utilizando herramientas especializadas.

​Durante la diligencia, los agentes policiales examinaron detalladamente las zonas internas para descartar cualquier elemento inusual, empleando espejos telescópicos y varillas de inspección. Esta intervención forma parte de los protocolos regulares de seguridad aplicados por las autoridades ante la llegada de figuras políticas y eventos de alta concurrencia.

​Despliegue y aforo en recinto

​El establecimiento cuenta con un sistema de control de accesos, rejas y portones que limitan el ingreso exclusivamente a personas autorizadas y equipos de prensa. Las medidas de control se intensifican debido a que el local tiene la capacidad de albergar a cerca de 250 personas durante la jornada electoral.

​Hasta el momento, las autoridades policiales no han registrado alertas ni denuncias por situaciones de riesgo, tratándose solo de un operativo preventivo de rutina. Las inspecciones se mantienen en todo el perímetro y las instalaciones ante la llegada de los asistentes y la comitiva del candidato.