Urresti se muestra optimista tras desayuno electoral: “Estoy seguro que vamos a ganar”

El candidato a la Alcaldía de Lima expresó su confianza en obtener la victoria y aseguró que espera ganar las elecciones.

El candidato a la Alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú, Daniel Urresti, llegó al comedor popular Las Rocas, en San Juan de Lurigancho, para participar del tradicional desayuno electoral previo a la jornada de votación.

El menú que disfrutará el candidato, quien estuvo acompañado por su esposa y simpatizantes de la zona, estará compuesto por caldo de moto, tamal y café. Tras finalizar el desayuno, Urresti se dirigirá al distrito de La Molina, donde tiene previsto ejercer su derecho al voto.

URRESTI DA SUS PRIMERAS PALABRAS

El candidato se mostró optimista ante el inicio de la jornada electoral y aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto. “Muy optimistas, esperamos que todas las personas vayan a votar el día de hoy, es importante”, indicó.

Asimismo, el candidato mostró optimismo ante el desarrollo de la jornada electoral y afirmó que espera obtener la victoria en estas elecciones. “Estoy seguro que vamos a ganar la alcaldía”, manifestó.