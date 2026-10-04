Santa Anita: atacan a balazos a joven tras resistirse a robo

Un joven de aproximadamente 28 años fue baleado por presuntos delincuentes tras resistirse a un robo. El hecho ocurrió en el cruce de la calle Los Perdices con Los Flamencos, en el distrito de Santa Anita.
La víctima se encontraba caminando junto a su pareja cuando fue interceptada por una mototaxi de color rojo, cuyos ocupantes la amenazaron con un arma de fuego para arrebatarle sus objetos de valor.
Durante el forcejeo, le sustrajeron un anillo, lo que le provocó un corte profundo en el dedo y luego recibió dos disparos que impactaron en su pierna y en su brazo. Los delincuentes abordaron el vehículo menor y huyeron por la misma calle, mientras la pareja de la víctima pedía ayuda en el lugar.
Atención médica y reclamo vecinal
Hasta la zona acudieron unidades de bomberos para brindar los primeros auxilios al herido y proceder con su traslado hacia un centro hospitalario. De acuerdo con los datos preliminares, el agraviado presenta una herida de bala en la pierna, otra en el brazo y una lesión cortante en el dedo donde llevaba la sortija sustraída.
Por su parte, los vecinos de esta zona expresaron su malestar e inquietud debido a la frecuencia con la que ocurren asaltos. Los residentes señalaron que no hay presencia de patrullaje policial y municipal permanente para resguardar las calles y frenar la delincuencia en la zona.