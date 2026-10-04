Santa Anita: atacan a balazos a joven tras resistirse a robo

Un joven de aproximadamente 28 años fue baleado por presuntos delincuentes tras resistirse a un robo. El hecho ocurrió en el cruce de la calle Los Perdices con Los Flamencos, en el distrito de Santa Anita.

La víctima se encontraba caminando junto a su pareja cuando fue interceptada por una mototaxi de color rojo, cuyos ocupantes la amenazaron con un arma de fuego para arrebatarle sus objetos de valor.

​Durante el forcejeo, le sustrajeron un anillo, lo que le provocó un corte profundo en el dedo y luego recibió dos disparos que impactaron en su pierna y en su brazo. Los delincuentes abordaron el vehículo menor y huyeron por la misma calle, mientras la pareja de la víctima pedía ayuda en el lugar.

​Atención médica y reclamo vecinal

​Hasta la zona acudieron unidades de bomberos para brindar los primeros auxilios al herido y proceder con su traslado hacia un centro hospitalario. De acuerdo con los datos preliminares, el agraviado presenta una herida de bala en la pierna, otra en el brazo y una lesión cortante en el dedo donde llevaba la sortija sustraída.

​Por su parte, los vecinos de esta zona expresaron su malestar e inquietud debido a la frecuencia con la que ocurren asaltos. Los residentes señalaron que no hay presencia de patrullaje policial y municipal permanente para resguardar las calles y frenar la delincuencia en la zona.