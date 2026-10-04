Demora en instalación de mesas genera inconvenientes en la UNI y San Marcos

ACTUALIZACIÓN

Las mesas de sufragio ya fueron instaladas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con ello, los electores pueden continuar ingresando a sus respectivos locales para emitir su voto. La jornada electoral se desarrolla luego de la demora registrada durante las primeras horas.

NOTA ANTERIOR

La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comenzó con demoras en la instalación de mesas de sufragio en la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hasta las 8 de la mañana, algunas mesas todavía no habían podido ser habilitadas.

En la UNI también se registró un inconveniente durante la firma de las actas. Una de las presidentas de mesa habría firmado el documento correspondiente en otra aula, situación que generó retrasos en el proceso de instalación.

Mientras tanto, en San Marcos también se reportaron incidentes y demoras para completar la instalación de las mesas. Ante esta situación, varios electores permanecían en los exteriores del recinto a la espera de poder ingresar y emitir su voto.

Los inconvenientes se registraron durante las primeras horas de esta jornada electoral, mientras se esperaba que las mesas pendientes pudieran quedar instaladas y los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con normalidad.

San Marcos registra demora en instalación

Hasta las 9:18 de la mañana, solo 75 mesas de sufragio habían sido instaladas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mientras continuaba el proceso para habilitar las mesas restantes.