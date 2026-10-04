Retrasan instalación de mesa en local donde votará Keiko Fujimori en San Borja

ACTUALIZACIÓN: KEIKO EMITE SU VOTO

Siendo exactamente las 9:50 a. m., la presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a su local de votación para emitir su voto en las Elecciones Municipales y Regionales 2026. La mandataria cumplió con su deber cívico y, minutos después, se retiró rápidamente del lugar.

NOTA ANTERIOR

El retraso en la instalación de mesas de votación en distintos locales a nivel nacional continúa registrándose. Esta vez, el local de votación de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, no fue ajeno a esta situación.

La institución educativa Libertador San Martín, ubicada en el distrito de San Borja, presentó retrasos en la instalación de una de las mesas de votación, lo que generó demoras entre los electores que ya se encontraban formando fila para ejercer su derecho al voto.

PRESIDENTA ACUDIRÁ A VOTAR

Por otro lado, agentes de la Seguridad del Estado se hicieron presentes en los exteriores del local de votación para resguardar la zona ante la llegada de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, quien tenía previsto arribar al lugar a las 8:47 a. m.

Asimismo, la falta de personas dispuestas a asumir el reemplazo de los miembros de mesa dificultó aún más la apertura de la mesa de votación. Ante esta situación, personal de la ONPE se acercó al lugar para adoptar las medidas correspondientes y agilizar la instalación.