Comerciantes hacen su agosto durante jornada electoral en Independencia

Durante esta jornada electoral, la atención no solo está puesta en las urnas. En los alrededores de los centros de votación de Independencia, los comerciantes aprovechan la gran afluencia de personas para ofrecer diversos alimentos y generar mayores ingresos.

Entre los productos que más se ofrecen durante estas horas se encuentran el arroz chaufa y la papa rellena, opciones rápidas para quienes llegan a cumplir con su deber ciudadano y buscan comer algo antes o después de emitir su voto.

La presencia de estos vendedores se convierte así en parte del movimiento que genera la jornada electoral en las calles. Mientras los ciudadanos cumplen con acudir a sus locales de votación, los comerciantes buscan aprovechar la gran cantidad de personas para incrementar sus ventas.

De esta manera, las elecciones también significan una oportunidad de trabajo para quienes salen a las calles a ofrecer sus productos y buscan sacar provecho de la concurrencia de electores en Independencia.