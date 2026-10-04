Inspeccionan aulas de votación en La Molina ante posible presencia de material radiactivo

Una de las aulas inspeccionadas corresponde al local de votación del candidato Daniel Urresti, quien acudirá al establecimiento para emitir su voto.

Personal de la Dicorte se dirigió al colegio Félix Tello, en La Molina, para realizar una inspección con equipos especializados destinados a detectar la presencia de material radiactivo. La revisión comprendió las aulas habilitadas como locales de votación, con el objetivo de garantizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y bajo condiciones de seguridad.

Asimismo, una de las aulas inspeccionadas fue la correspondiente al local de votación del candidato Daniel Urresti, quien tiene previsto acudir próximamente al establecimiento para ejercer su derecho al voto.

BUSCAN RESGUARDAR LAS VOTACIONES

La función principal de estos agentes es verificar que no exista ningún objeto o material que pueda alterar el normal desarrollo de las votaciones y prevenir cualquier incidente durante la jornada electoral.

Por otro lado, se corroboró que el candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, llegará a partir de las 10:30 a. m. al local de votación para ejercer su derecho al voto.