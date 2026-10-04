Carlos Bruce se dirige a su local de votación en Surco

El candidato a la Alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, se encuentra dirigiéndose a su local de votación en Santiago de Surco para emitir su voto durante esta jornada electoral.

Bruce, quien fue alcalde de dicho distrito, participó previamente en su desayuno electoral en Villa María del Triunfo, donde se refirió a la importancia de la participación ciudadana en estas elecciones.

Durante su encuentro con los medios, hizo un llamado especialmente a los jóvenes para que acudan a las urnas y ejerzan su voto de manera consciente, considerando la responsabilidad que implica elegir a las próximas autoridades.

Asimismo, Bruce pidió a la ciudadanía mantenerse atenta y cuidar las urnas durante el desarrollo de la jornada. También señaló que espera un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones sobre la situación relacionada con la candidatura de Rafael López Aliaga.