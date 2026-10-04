PNP responde a denuncia por presunta coima en SJM

​La Policía Nacional del Perú (PNP) abrió un proceso de investigación contra tres efectivos policiales tras la difusión de un video de cámaras de seguridad que registra el momento en el que un ciudadano entrega una presunta coima a un agente junto a un patrullero, en el distrito de San Juan de Miraflores, durante el cierre de campaña de una agrupación política.

​Las imágenes captadas el pasado 2 de octubre muestran a un hombre con saco y lentes acercándose a la unidad policial y entabla un breve diálogo con el personal uniformado y le hace entrega de billetes antes de retirarse del lugar.

​Acciones de control y fiscalización

​Ante estos hechos, la institución policial emitió el Comunicado N.° 28-2026, mediante el cual la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) y la Inspectoría General iniciaron las diligencias correspondientes para identificar y sancionar a los implicados, disponiendo la separación temporal de sus cargos operativos.

​Asimismo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios asumió las acciones legales correspondientes, mientras que el candidato del partido político involucrado emitió un pronunciamiento rechazando los cuestionamientos surgidos tras el evento proselitista.