¡Emergencia en la Costa Verde! Incendio en Malecón de la Reserva moviliza a 19 unidades de bomberos

ACTUALIZACIÓN:

El Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que informó que desplegó 10 unidades médicas para atender a posibles heridos y personas afectadas por el humo tóxico generado por el incendio. Asimismo, Sedapal se hizo presente en la zona y brindó el apoyo necesario para contribuir con las labores de control de la emergencia.

Además, se reportó una persona herida como consecuencia del siniestro, quien ya se encuentra recibiendo atención médica.

Según las primeras versiones, una persona en situación de calle habría provocado el incendio en la zona donde se acumula gran cantidad de maleza. Sin embargo, las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para determinar las causas y responsabilidades del siniestro.

NOTA ANTERIOR

Un voraz incendio se registró en la Costa Verde, en el distrito de Miraflores, muy cerca de la zona de Larcomar. El siniestro movilizó a 19 unidades de bomberos, quienes acudieron al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara.

El incendio se produjo exactamente en el Malecón de la Reserva, a la altura de la cuadra 10, y habría iniciado aproximadamente a las 10:00 a. m., generando alarma y preocupación entre los vecinos de la zona.

Según las primeras informaciones, el fuego habría comenzado en un área de maleza acumulada cercana al sector. Debido a las labores de mitigación, la zona fue cerrada temporalmente. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas tras el siniestro.

VECINOS EVACUAN LA ZONA

Tras la propagación del fuego, algunos vecinos de la zona tuvieron que evacuar sus viviendas por iniciativa propia, debido al intenso humo que comenzó a ingresar a los inmuebles y dificultar la respiración.

Asimismo, personal de bomberos llegó al lugar para apoyar en las labores de evacuación y brindar atención a las personas que pudieran verse afectadas por la emergencia.

INCENDIO PROVOCADO

Por otro lado, personal de Defensa Civil indicó que, debido a las circunstancias en las que se originó el siniestro, no se descarta que el incendio haya sido provocado. Las autoridades continuarán con las evaluaciones correspondientes para determinar las causas del fuego. “Lo raro y extraño de este tipo de incendio un día como hoy a estas horas, la única forma es que haya sido provocado”.