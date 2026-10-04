Renzo Reggiardo emite su voto y espera continuidad de obras públicas

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, acudió al colegio Reina del Mundo, en La Molina, para emitir su voto durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Tras cumplir con su deber ciudadano, Reggiardo señaló que recibe esta jornada electoral con expectativas y destacó la importancia de que la ciudad continúe avanzando en los próximos años.

Asimismo, manifestó su expectativa de que las obras públicas puedan continuar y que los proyectos destinados a mejorar la infraestructura de Lima no se detengan.

El burgomaestre también participó de la jornada electoral haciendo un llamado a que el proceso se desarrolle con normalidad y que la ciudadanía ejerza su derecho al voto.