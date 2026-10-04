ENTREVISTA | Henry Rafael analiza los retos para el próximo alcalde de Lima

Prevención ante fenómenos climáticos

El analista político Henry Rafael señaló que uno de los principales retos que deberá afrontar el próximo alcalde de Lima será establecer una política de prevención frente a fenómenos climáticos como las olas de calor y el Fenómeno El Niño.

En ese sentido, consideró necesario que la Municipalidad de Lima cuente con estrategias que permitan anticiparse a posibles emergencias y reducir los riesgos para la población ante eventos climáticos extremos.

Seguridad y coordinación entre autoridades

Respecto a la inseguridad ciudadana, Rafael sostuvo que el próximo alcalde deberá trabajar de manera articulada con las demás autoridades y contribuir a recuperar la confianza de los ciudadanos en la Policía Nacional.

El analista consideró que la elección de nuevas autoridades municipales, junto con el inicio de una nueva etapa del Poder Ejecutivo, puede permitir redefinir los roles entre el Gobierno Central y los gobiernos locales. En ese escenario, señaló que el alcalde debe cumplir un papel articulador entre ambas instancias.

Infraestructura con planificación integral

Sobre la infraestructura de Lima, Henry Rafael cuestionó que algunas obras se desarrollen sin una visión integral de ciudad. En ese marco, planteó la necesidad de definir, entre otros aspectos, quién debe regular temas como el tránsito de motocicletas y cómo deben planificarse las ciclovías.

Asimismo, sostuvo que las ciclovías y demás obras públicas no deberían ejecutarse únicamente como proyectos aislados, sino que deben responder a una política de integración ciudadana. Añadió que la construcción de infraestructura debe estar acompañada de planeamiento estratégico, desarrollo urbano y sostenibilidad.

Gobiernos regionales y recuperación de la confianza

Finalmente, el analista político señaló que los gobiernos regionales también enfrentan el desafío de recuperar la confianza de la ciudadanía, especialmente frente a cuestionamientos vinculados con la gestión de los presupuestos y la ejecución de obras públicas.

Rafael consideró que las nuevas autoridades deberán fortalecer la transparencia y mejorar la relación con la población para responder a las necesidades de cada región.