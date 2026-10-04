Tras emitir su voto: Miles de personas recibirán el flash electoral en las playas

Siguen la transmisión en vivo por medio de smartphones y transmisiones multiplataforma de internet desde las playas.

En el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 celebradas hoy domingo 4 de octubre, miles de peruanos aprovecharon la jornada para acudir a las playas tras emitir su voto, aprovechando las altas temperaturas y el sol, esperando allí el tradicional flash electoral.

Debido a las temperaturas de este domingo un gran número de electores sigue la transmisión en vivo por medio de smartphones, radios portátiles y transmisiones multiplataforma de internet desde las playas.

Esperando el flash electoral

Como ya es costumbre el esperado resultado a boca de urna se emitirá exactamente a las 5:00 p. m., coincidiendo con el cierre oficial de las mesas de sufragio a nivel nacional.

Cabe señalar que, el Senamhi ha activado una alerta roja debido a una intensa ola de calor que provocará temperaturas inusualmente altas en Lima durante octubre de 2026.

Según su análisis, se presentarán máximas que oscilarán entre los 27 °C y 32 °C. Estas condiciones atípicas para la primavera están fuertemente vinculadas a la persistencia del Fenómeno El Niño Costero en el litoral peruano.