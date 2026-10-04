Áncash: vecinos de Cajay denuncian presunto voto golondrino

Un grupo de vecinos del distrito de Cajay, en la provincia de Huari, Áncash, se congregó en los alrededores de un local de votación para protestar contra el presunto voto golondrino. Según los manifestantes, algunas personas que no residirían en el distrito estarían acudiendo a votar en esta jornada, situación que, aseguran, podría favorecer a algún candidato.

Los vecinos señalaron que vienen protestando contra esta práctica, debido a la presencia de personas que no residirían permanentemente en Cajay y que llegarían únicamente para participar en las elecciones.

Ante la protesta, efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para prevenir posibles altercados entre los electores y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Uno de los ciudadanos expresó su rechazo a esta situación y realizó un llamado a quienes consideran que serían electores golondrinos. “Pedimos a todos los golondrinos que por favor no se acerquen. Que dejen al pueblo a elegir su autoridad”, señaló.

RENIEC REPORTA CASOS DE VOTO GOLONDRINO

Según un reciente reporte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se habrían identificado alrededor de 38 mil casos relacionados con votos golondrinos en 18 departamentos del país.