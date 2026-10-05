Delincuentes ingresan a antiguo local financiero en Comas y roban equipos durante elecciones

La Policía investiga el robo ocurrido durante las elecciones y busca identificar a los responsables del ingreso y sustracción de los objetos.

Un grupo de delincuentes habría aprovechado la jornada electoral para ingresar a un local ubicado en la cuadra 71 de la avenida Universitaria, en la zona de El Retablo, en Comas, y sustraer diversos objetos de valor.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 u 11 de la mañana, siete sujetos habrían llegado al establecimiento y utilizado herramientas para romper las mamparas y puertas de vidrio, consiguiendo ingresar al predio que anteriormente funcionaba como entidad financiera.

APROVECHARON EL LOCAL VACÍO

Una vez dentro, los sujetos habrían cables del sistema de aire acondicionado, conexiones y otros componentes. “Parece que han entrado siete individuos, delincuentes, y dicen que ha sido aproximadamente a las 10 u 11 de la mañana. Han venido con objetos, ya preparados para ingresar, han roto la puerta de ingreso, la otra puerta de vidrio y no sé cómo lo han hecho, pero luego han subido al segundo nivel y ya han sacado todas las cosas”, relató.

La mujer explicó que el inmueble permanecía completamente vacío y sin inquilinos desde hacía aproximadamente dos meses. Esta situación habría sido aprovechada por los presuntos delincuentes para ingresar al local sin ser detectados y retirar los objetos que aún permanecían en el interior.

OCURRIÓ DURANTE ELECCIONES

Por otro lado, el hecho habría ocurrido mientras se desarrollaba la jornada electoral, por lo que la atención de las autoridades y de buena parte de la ciudadanía estaba concentrada en el proceso de votación.