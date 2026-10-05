MIDAGRI: casi US$ 4,000 millones en exportaciones de frutas y hortalizas

Las frutas y hortalizas peruanas siguen dominando más mercados internacionales. En los primeros siete meses del año (enero-julio), las exportaciones de frutas y hortalizas sumaron US$ 3,929 millones (62.3% de las agroexportaciones no tradicionales), cifra que significó un aumento de 14.9% respecto al mismo periodo del 2025.

Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron: paltas uvas frescas, arándanos frescos, mangos frescos y otros artículos, que siguen los principales destinos del mundo, tomando en cuenta que los productos agrícolas peruanos llegan a más a 130 mercados.

Cabe recordar que al final del año 2025, solo las exportaciones de las frutas y hortalizas sumaron ventas por más de US$ 8,104 millones y conquistaron más de 130 mercados, ratificando al Perú como uno de los principales productores y exportadores de arándanos, uvas, paltas, mangos y otros.

Los principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Chile, México, Inglaterra, Colombia, Ecuador, China, Canadá. Este grupo de países concentraron el 78.5% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

Cabe resaltar que, en los primeros siete meses del año, las agroexportaciones totales alcanzaron los US$ 6840 millones, cifra que representó un crecimiento de 2,5 % frente al mismo periodo del año anterior y refleja el dinamismo del sector en los mercados internacionales, especialmente de los países del hemisferio norte.

Por ejemplo, el Perú se ha consolidado como el primer exportador mundial de uvas y arándanos, el segundo exportador mundial de palta y uno de los principales exportadores de espárragos frescos, además de posicionarse entre los más importantes proveedores globales de cítricos y mangos.

Las exportaciones agrarias en términos de valores se mantienen en alza a pesar de la presencia del Fenómeno El Niño y sus efectos, sobre todo, en el sector agrícola.

Del mismo modo, el MIDAGRI a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) acelera la suscripción de nuevos protocolos fitosanitarios con diversos países para lograr el acceso de frutas, hortalizas y otros productos agrícolas, que permitirán impulsar las actividades de los pequeños productores.

A fines de este año, se estima que las exportaciones agrarias llegarían a los US$ 15 mil millones, lo que redundará en mayores ingresos, el incremento del empleo productivo en el campo, un mayor flujo de divisas, pero especialmente, consolidará la presencia del Perú en los principales mercados del mundo.